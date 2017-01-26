 Cenk ve Gönül pazartesi 11’de – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Cenk ve Gönül pazartesi 11’de

    Cenk ve Gönül pazartesi 11’de
    'a hem 'dan hem de 'den güzel haber geldi. Alanyaspor maçında beli kilitlenen golcü oyuncu ile kaval kemiğine aldığı darbe sonrasında oyundan çıkan sağ bek Gökhan'ın ciddi bir durumunun olmadığı bildirildi. İki oyuncunun da pazartesi günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasında sahada olacağı öğrenildi.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:10
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