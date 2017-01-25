Konyaspor biletleri bugün satışa çıktı
Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor.
Mücadelenin bilet fiyatları 80 ila 345 TL arasında değişiyor. Öte yandan VIP ve 1903 Tribünü biletleri de 650- 750 TL'den satışta olacak. Bu arada Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'ın 26'ıncı doğum günü dün Ümraniye'de antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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