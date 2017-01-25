 Konyaspor biletleri bugün satışa çıktı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Konyaspor biletleri bugün satışa çıktı

    Konyaspor biletleri bugün satışa çıktı

    Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor.

    Mücadelenin bilet fiyatları 80 ila 345 TL arasında değişiyor. Öte yandan VIP ve 1903 Tribünü biletleri de 650- 750 TL'den satışta olacak. Bu arada Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'ın 26'ıncı doğum günü dün Ümraniye'de antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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