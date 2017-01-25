Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, eksik kadroyla hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapan futbolcular, izinli olduğu için katılmadı.
Kayserispor karşılaşmasında görev yapması beklenen oyuncular ise pas çalışmalarının ardından tek kale maç oynadı. Antrenman, kanat ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Caner Erkin, topla çalışmalara başladı.
Antrenmanda bir süre saha kenarında koşan deneyimli oyuncu, daha sonra bireysel antrenör eşliğinde topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta bugün izin yapan futbolcular, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:46
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Toplam 167
Yorum
beko 8 tane forvet dizip ne amaçlıyon aziz.van persie yi hazırla 10 numara oynat.cenaze evine döndü kadro topladınız 30 yaşları
- Derdiyok riske edilmedi
Toplam 2
Yorum
vay adama dogru düzgün top gitmiyor ki orta açan yok ki
- Yeniler formaya ambargo koydu
Toplam 3
Yorum
TS Sen gec koltuga o zaman. Konusmaktan baska birsey bilmiyorsunuz zaten.
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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