Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba ile masaya oturuyor.
Beşiktaş yönetimine sakatlığının düzelmesinin ardından mesaj gönderen Ba, siyah-beyazlı formayı giyebileceğini iletmişti. Yıldız golcünün hafta sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi. Eğer Demba Ba'nın sağlık kontrollerinden herhangi bir pürüz çıkmazsa, başarılı golcü resmi sözleşmeye imza atacak.
Alınan bilgilere göre Demba Ba için Shangai Shenhua'ya Beşiktaş'ın herhangi bir ücret ödemeyeceği de gelen haberler arasında.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:30
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Toplam 15
Yorum
şüphesi olan arkadaşların şüphesi artık mecburen ortadan kalkmıştır. tebrik edin ve sabredin :) tabi bu işin şakası. gönül isterdi ki o listede 4 takımımız olsun
- Sinan Gümüş sahaya iniyor
Toplam 3
Yorum
kanatta oynamaz bu adamı kanatta oynatmaya çalışmak kendi ayağına sıkmaktır. adam gol atma-attırma meraklısı. koy forvete erene sabredeceğine sinana sabret
- Kaybeden yetişir
Toplam 8
Yorum
siz farklımısınız cenk sakatlanmış forvetiniz kalmamış sow zaten bjknin korkulu rüyası abubakar geri dönsün diye dua ediyonuz
Beşiktaş'tan Demba Ba bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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