Porto Aboubakar'ı geri istedi
Portekiz'in Porto kulübü, Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar'ı devre arasında geri almak için teklifte bulundu.
Portekiz Premier Lig'inde lider Benfica'nın 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Porto, sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Aboubakar'ı yeniden kadroya katmak için çalışmalara başladı.
sezon başında 3 milyon 300 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına transfer edilen Kamerunlu golcü, Siyah-beyazlılar formayla sezonun ilk yarısında 14 maçta 3 gollük performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Bonservis bedeli 11 milyon euro olarak belirlenen Aboubakar'ın dil problemi nedeniyle takıma uyum sorunu yaşadığını başkan Fikret Orman açıklamıştı.
Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kala golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş da Aboubakar'ın maaş yükünden kurtularak forvet transferinde elini güçlendirmenin planlarını yapıyor.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’
Toplam 3
Yorum
Para koparcak aklı sıra Yaw 15 milyonu kolay kazanıyor heralde bunlar.Bu adamın max ederi 5 milyon euro zaten forma şansı bulamıyor herif bırak Allanı seversen
- Lens olmazsa Ghezzal
Toplam 1
Yorum
cawac 15 de istese Lens gibi bir futbolcu için vereceksin. Sonra o parayı vermeyip 20 M u sokağa saçmanızı istemiyoruz.
- Tolgay bombası
Toplam 1
Yorum
Erkan Beşiktaş da çoğu zaman yedek kalan diyor. Kardeşim adam neredeyse her maç ilk onbir oynadı, ne yedeği...
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