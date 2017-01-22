Kulüp binası Arena'ya taşındı
Beşiktaş Kulübü'nün, Vodafone Arena'daki yeni çalışma ofislerinin açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Müezzinoğlu, "Beşiktaş'a yakışır muhteşem bir eser kazandırdılar. Sportif faaliyetlerde önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Umarım bu yıl yenileri gelmeye devam edecek" dedi.
ÇEBİ: 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ!
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Arena'daki yeni ofisleri sayesinde 24 saat çalıştıklarını ifade etti. Çebi, "Stadımız dünyanın en güzel yerinde, onu burada ispatlıyoruz. Kompakt bir vaziyette çalışıyoruz. Burası artık bizle beraber 24 saat yaşayan bir stat oldu" ifadesini kullandı.
ÇEBİ: 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ!
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Arena'daki yeni ofisleri sayesinde 24 saat çalıştıklarını ifade etti. Çebi, "Stadımız dünyanın en güzel yerinde, onu burada ispatlıyoruz. Kompakt bir vaziyette çalışıyoruz. Burası artık bizle beraber 24 saat yaşayan bir stat oldu" ifadesini kullandı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- El var mı Yasin?
Toplam 1
Yorum
1905 BUDA GALATASARAY CUNEYT CAKIRLA HEP MAC KAZANIYOR DIYENLERE KAPAK OLSUN
- Tolgay bombası
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Tolgay'ı istemiyoruz ! Ne çabuk unutuldu Hamburg'tan gelirken yaptıkları. Bu transferden o zaman vazgeçtik ve bitti.
- Tolgay bombası
Toplam 4
Yorum
bjk1903 hayır sakınnnnn tolgay gönderilmez yapmayın..
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