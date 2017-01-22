 Kulüp binası Arena'ya taşındı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Kulüp binası Arena'ya taşındı

    Kulüp binası Arena'ya taşındı

    Kulübü'nün, 'daki yeni çalışma ofislerinin açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

    Müezzinoğlu, "'a yakışır muhteşem bir eser kazandırdılar. Sportif faaliyetlerde önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Umarım bu yıl yenileri gelmeye devam edecek" dedi.



    ÇEBİ: 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ!
    Beşiktaş İkinci Başkanı , 'daki yeni ofisleri sayesinde 24 saat çalıştıklarını ifade etti. Çebi, "Stadımız dünyanın en güzel yerinde, onu burada ispatlıyoruz. Kompakt bir vaziyette çalışıyoruz. Burası artık bizle beraber 24 saat yaşayan bir stat oldu" ifadesini kullandı.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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