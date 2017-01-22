Beşiktaş, seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkacak.
Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, son 2 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 15. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 2 maçta Gaziantepspor'u 1-0 ve Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
- Savunması formda
Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor.
Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.
- Hücumdaki güç Cenk Tosun ile Talisca
Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak.
Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.
- Hutchinson, kart sınırında
Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor.
Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:56
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 5
Yorum
beşiktaşlı Güzel anlaşma yapılmış tebrikler. Tolgayı da madem istiyorlar satın 17 milyon euro ya.
- İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
kosovali seneye 2017-2018 ligi ILHAN CAVCAV ya kupasi ya da ligi insallah olur okadar da turk sporuna katkisi var rahmetlinin
- İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
kosovali cavcav aylesinin basi sagolson adam tavirlariyle unutulmayacak kendi kulubune ve turkiyede tum takimlarin ustasidi
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