Fikret Orman, gençlerle bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da yapılan e-Spor ve Oyun Festivali'ni ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyesi Berk Hacıgüzeller ile divan kurulu üyesi Tevfik Yamantürk'ün de katıldığı bildirildi.
Organizasyonda Fikret Orman ve Tevfik Yamantürk'ün oyun konsolunun başına geçerek maç yaptığı belirtildi.
Orman, siyah-beyazlı kulübün e-Spora desteğinin devam edeceğini kaydetti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:36
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Toplam 8
Yorum
Ça ça çaçares Otel değil Ts sakat adamı alıp yatarak para kazandıramazsınız. Yönetim almamakla haklı bence.
- Başkan ‘gidecek’ diyorsa gitmeli!
Toplam 12
Yorum
fb20 Mevcut federasyon başkanının BJK den 100 milyon alacağı olduğunu bilmeyen yok .Avrupada olsa kapıdan içeri sokmazlar.burası türkiye!!!!!!!!!
- Tavan ücret belirlendi
Toplam 2
Yorum
Ya topcu yada popcu Bu devirde ya topcu yada popcu olmak varmış.:))
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