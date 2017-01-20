80.Kartal Yuvası Haliç'te açıldı
Beşiktaş Kulübü resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası'nın 80. mağazası, Biz Cevahir Haliç AVM'de açıldı.
Alkışlar eşliğinde açılış kurdelasını kesen Başkan Fikret Orman, daha sonra yeni mağazayı gezdi ve ürünleri inceledi.
Başkan Fikret Orman burada yaptığı açıklamada; "Mağazacılık büyüyor. Camiamızın içinden insanlarla büyümesi hoşuma gidiyor. Terör olaylarından dolayı çarşılar boştu. İnşallah çarşılar dolacaktır. AVM sahipleri arkadaşlarımız da yardımcı oldular ve burada bir mağaza açmak istedik. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Hüseyin Mican ise, Kartal Yuvası markasına yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:00
- Yarı yolda bırakmayız
Toplam 12
Yorum
chn fb aldığı topcuyu emeklı yapıyor. senın saydığın ismler töre kadroya gıremıyor kerim 2 lige gitti adamların yıldızı parladı harbıden süper
- Bu bizim son kurşunumuz
Toplam 5
Yorum
Aslan YA BASARILI BIR IS YAPIYORSUN YADA GALATASARAYI BATIRIYORSUN SANA INANMAK ISTIYORUM BASARILI OLURSAN 4 YILDIZ KADAR BÜYÜK BASARI OLUR
- Trabzonspor'da yabancı kontenjanı doluyor
Toplam 2
Yorum
Veli Lig gitti, kupadan da büyük ihtimal eleneceksiniz bu saatten sonra golcü alsanız ne olur? Almasanız ne olur? Yönetimin bererisi anca bu kada
80.Kartal Yuvası Haliç'te açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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