 Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

    İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i

    Utku, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras Özbiliz, Ömer Şişmanoğlu

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:44
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