Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i
Utku, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras Özbiliz, Ömer Şişmanoğlu
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
- A Milli Takım'ın başına Ufuk Sarıca getirildi
Toplam 5
Yorum
ersay şartlar demekki artık bunu gerektiriyor çok örnek var aydın hoca hem feneri çalıştırdı hem milli takımı tanjeviç hoca hem feneri çalıştırdı hem milli takımı ergin hoca zaten öyle şaşıracak bi durum yok yani.
- Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Hakann Kerime çok üzüldüm.3- 4 sene sonra size kaptırmazlar.
- Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
Toplam 24
Yorum
dnz kerim kalitesinde oyuncuyu bidaha zor bulur fikret başkan. bu yıla kadar ne kadar tebrik ettiysem bu sene o kadar yanlış yaptı F.O
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