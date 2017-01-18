 Özdilek’ten iki yıldıza destek – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Özdilek’ten iki yıldıza destek

    Özdilek’ten iki yıldıza destek
    Beşiktaş'ın efsane oyuncularından, teknik direktör , Anderson Talisca ve Ryan Babel'den övgüyle bahsetti. Özdilek, "Babel süratli, top tekniği çok yüksek olan üst düzey bir oyuncu ama saha performansıyla bunu desteklemesi lazım. Talisca da santrforun boşalttığı alanlara koşu yapan ender oyunculardan biri" yorumunu yaptı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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