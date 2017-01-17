 KarTalisca – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    KarTalisca

    KarTalisca

    , başkentte Osmanlıspor’u iki farkla mağlup edip, sezonun ikinci yarısına zaferle girdi. Dondurucu havada Kartal’ı Talisca kanatlandırdı. Brezilyalı yıldız muhteşem bir golle soğuk geceyi ısıtırken, son sözü uzatmada Cenk söyledi.

    Süper Lig'in 17. haftasında Ankara'da oynanan maçta , zorlu rakibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, 20. dakikada 'nın muhteşem plase golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hem ilk yarının kalan bölümünde, hem de ikinci yarıda bir çok net fırsat yakalayan siyah- beyazlılar, bunların hiçbirini gole çeviremedi. Aboubakar'ın yokluğunda forvet olarak sahaya çıkan , 90+3. Dakikada, ceza saha içinde yaptığı klas vuruşla skoru belirledi.

    FARK 1'E İNDİ
    Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanın 38'e yükseltti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki farkı tekrar 1'e indirdi. Osmanlıspor ise ligdeki 3. mağlubiyetini aldı ve 26 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Osmanlıspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

    DIŞARIDA ORTALAMA 2,11 PUAN
    Beşiktaş, ligde son üç sezonda deplasmanda oynadığı 43 maçta 28 kez (yüzde 65 kazanma oranı) kazandı. Beşiktaş bu sezon 9 deplasman maçının 5'ini kazanırken, geçen yıl 17 dış saha maçında 11 galibiyet, 3 beraberlikle 36 puan toplamıştı. Kartal, bir önceki sezon ise 12 galibiyet, 1 beraberlikle 37 puan elde etti. 3 yılda deplasmanda 43 maçta 91 puan topladı ve 2,11 puan ortalamasına ulaştı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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