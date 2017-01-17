KarTalisca
Beşiktaş, başkentte Osmanlıspor’u iki farkla mağlup edip, sezonun ikinci yarısına zaferle girdi. Dondurucu havada Kartal’ı Talisca kanatlandırdı. Brezilyalı yıldız muhteşem bir golle soğuk geceyi ısıtırken, son sözü uzatmada Cenk söyledi.
FARK 1'E İNDİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanın 38'e yükseltti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki farkı tekrar 1'e indirdi. Osmanlıspor ise ligdeki 3. mağlubiyetini aldı ve 26 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Osmanlıspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
DIŞARIDA ORTALAMA 2,11 PUAN
Beşiktaş, ligde son üç sezonda deplasmanda oynadığı 43 maçta 28 kez (yüzde 65 kazanma oranı) kazandı. Beşiktaş bu sezon 9 deplasman maçının 5'ini kazanırken, geçen yıl 17 dış saha maçında 11 galibiyet, 3 beraberlikle 36 puan toplamıştı. Kartal, bir önceki sezon ise 12 galibiyet, 1 beraberlikle 37 puan elde etti. 3 yılda deplasmanda 43 maçta 91 puan topladı ve 2,11 puan ortalamasına ulaştı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
KarTalisca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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