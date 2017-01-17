 Tosic geldi, Rhodolfo gitti – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    geldi, gitti

    Tosic geldi, Rhodolfo gitti
    Teknik Direktörü , devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Kart cezalısı olduğu için Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Brezilyalı sol bek Adriano ilk 11'e dönerken, esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti. Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan , Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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