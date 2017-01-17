 Son vuruşlarda kötüydük – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Son vuruşlarda kötüydük

    Son vuruşlarda kötüydük

    Osmanlı teknik direktörü Akçay, yaptıkları ataklarda duvarına tosladıklarını söyledi.

    Başkent ekibinin teknik patronu , 'a karşı ikinci yarıda baskı kurduklarını ancak gol pozisyonu üretemediklerini söyledi. Akçay, oyuncularına teşekkür ederek, "Fiziksel veriler lehimize gözükse de son vuruşlar ve taktik beceri konusunda maçın sonucuna bakıldığında yeteri kadar başarılı olamadığımız gözüküyor. İkinci yarıda Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen, gole giden yolları bulamadık." dedi. Gollerin klas vuruşlarla geldiğini belirten Akçay, "Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübeyle bize skor üstünlüğü sağladı ve galip geldi" ifadelerini kullandı.

    AKÇAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
    Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Çaykur Rize maçı 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti. Afrika Kupası'ndaki Ndiaye, kart cezalısı Musa ve sakat Pinto'nun yerine, Maher, Koray ve Muhammed ilk 11'de yer aldı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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