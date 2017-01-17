 Atiba ligin zirvesinde – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Atiba ligin zirvesinde

    Atiba ligin zirvesinde
    Ligin 17 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu 1096 isabetli pas ile oldu. 'ın Kanadalı oyuncusu %94 isabetli pas oranı ile bu alanda ligin en iyisi olmayı başarırken toplamda 3 asist yaptı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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