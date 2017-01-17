80 günde devri alem
Son olarak 28 Ekim’deki Gençlerbirliği maçında golünü atıp sakatlanan Talisca, 80 günlük ayrılık sonrası forma giydiği lig maçında yine ağları sarstı; gecenin kahramanı oldu. Cenk de gol krallığındaki yerini pekiştirdi.
CENK 93'TE VURDU
Gecenin diğer yıldızı Kartal'ın bir başka golcüsü Cenk Tosun'du. Tabiri caizse 90 dakika boyunca sessizce uygun anın gelmesini bekleyen forvet, 90+3'te yakaladığı fırsatı değerlendirip skorbordu belirledi. Ligdeki 11. golünü bulan Cenk, Gol Krallığı'nda ilk sıradaki yerini pekiştirdi.
RASTGELE DEĞİL, BİLİNÇLİ VURDUM
Talisca, maç sonrası zorlu hava ve saha şartları nedeniyle istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Attığı golü "Vurmuş olmak için vurmadım. Kaleciye baktım ve gördüm. Zaten öyle yaparsanız böyle goller oluyor" diye anlatan sambacı, "Böyle zaferlere sonuna kadar devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
80 günde devri alem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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