 80 günde devri alem – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    80 günde devri alem

    80 günde devri alem

    Son olarak 28 Ekim’deki Gençlerbirliği maçında golünü atıp sakatlanan Talisca, 80 günlük ayrılık sonrası forma giydiği lig maçında yine ağları sarstı; gecenin kahramanı oldu. Cenk de gol krallığındaki yerini pekiştirdi.

    'ın 'dan kiraladığı Anderson Talisca, uzun bir ayrılığın ardından lige yeniden golle merhaba dedi. Süper Lig'de son olarak 28 Ekim'de oynanan Gençlerbirliği maçında sahaya çıkıp golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, 80 gün sonra Osmanlıspor karşısına çıktı. 20. dakikada ceza sahası dışından jeneriklik bir şekilde topu ağlara gönderen 22 yaşındaki futbolcu, dönüşünü de golle yapmış oldu. Bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 5'inci, toplamda 7. sayısını kaydeden Talisca, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2-0 kazanılan Boluspor sınavında da fileleri sarsmıştı. Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı forma ile 1 de asisti bulunuyor.

    CENK 93'TE VURDU
    Gecenin diğer yıldızı Kartal'ın bir başka golcüsü Cenk Tosun'du. Tabiri caizse 90 dakika boyunca sessizce uygun anın gelmesini bekleyen forvet, 90+3'te yakaladığı fırsatı değerlendirip skorbordu belirledi. Ligdeki 11. golünü bulan Cenk, Gol Krallığı'nda ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

    RASTGELE DEĞİL, BİLİNÇLİ VURDUM
    Talisca, maç sonrası zorlu hava ve saha şartları nedeniyle istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Attığı golü "Vurmuş olmak için vurmadım. Kaleciye baktım ve gördüm. Zaten öyle yaparsanız böyle goller oluyor" diye anlatan sambacı, "Böyle zaferlere sonuna kadar devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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