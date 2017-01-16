Ryan Babel'in lisansı çıkartıldı
Beşiktaş, Ryan Babel'in lisansını Osmanlıspor maçından önce çıkarttı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:28
- Kolombiya'dan ithal golcü
Toplam 16
Yorum
Melo Ya allah askina su takima ortasaha alin selcuk nabiyo adam bitmis resmen 1 kisi eksik oyniyoruz her mac hic yoktan mehmet ekiciyi alin.
- Beşiktaş'a Osmanlıspor maçı öncesi müjde
Toplam 1
Yorum
/* EKİCİ TRANSFERİNE TAŞ KOYAN ORMAN VE USTA..PİŞMAN OLACAKLAR. EKİCİ BEDAVAYA GİDER.
- Forvet müjdesi
Toplam 11
Yorum
Federal*** çok beklemeye gerek yok yaşı daha genç oyunculara yönelmeli yönetim bize günü kurtaracak değil 5 yıl kesintisiz oynayacak oyuncu gerek
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