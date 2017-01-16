 Ryan Babel'in lisansı çıkartıldı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ryan Babel'in lisansı çıkartıldı

    Ryan Babel'in lisansı çıkartıldı

    Beşiktaş, Ryan Babel'in lisansını Osmanlıspor maçından önce çıkarttı.

    Devre arasında Deportivo'dan transfer edilen Ryan Babel'in lisans sıkıntısı çözüldü. Bu akşam oynanacak maç öncesi lisansı yetiştirilmesi için çalışılan Hollandalı yıldız oyuncu için iyi haber geldi. Deportivo'dan kaynaklanan sorunlar nedeniyle Beşiktaş'ın Osmanlıspor'la yapacağı maç öncesinde problem haline gelen lisans sorunu bugün çözüldü ve siyah-beyazlı ekip yeni transferinin lisansını çıkarttı. Ryan Babel, Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda bu akşam sahada olabilecek.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:28
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