Gelenekler bozuluyor
Beşiktaş'ın eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan, divan başkanı Yalçın Karadeniz'in görevden alınmasını eleştirdi. Erdoğan, "Karadeniz, mali durumla ilgili sorular gelince, sunulan raporu ayrıntılı bir şekilde inceletip divan kurulu üyeleriyle paylaştı. Görevini yaparken görevinden oldu. Beşiktaş'ta gelenekler bozuluyor, herkes de izliyor" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
- Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Toplam 1
Yorum
Berkay Hayırlı olsun
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Gelenekler bozuluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.