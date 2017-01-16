 Gelenekler bozuluyor – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Gelenekler bozuluyor

    Gelenekler bozuluyor
    'ın eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan, divan başkanı Yalçın Karadeniz'in görevden alınmasını eleştirdi. Erdoğan, "Karadeniz, mali durumla ilgili sorular gelince, sunulan raporu ayrıntılı bir şekilde inceletip divan kurulu üyeleriyle paylaştı. Görevini yaparken görevinden oldu. Beşiktaş'ta gelenekler bozuluyor, herkes de izliyor" dedi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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