En golcüleri Ndiaye yok
İlk yarıyı 26 puanla 6. sırada bitiren Osmanlıspor, ligde son 7 maçı da (4 galibiyet, 3 beraberlik) kaybetmedi. 5 golle takımın en golcüsü olan Ndiaye, Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda. Cezalı Musa Çağıran ve uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kaçar da Beşiktaş'a karşı yok. Adale ağrısı bulunan Pinto'nun ise durumu şüpheli.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
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Toplam 1
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Berkay Hayırlı olsun
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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