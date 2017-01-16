 En golcüleri Ndiaye yok – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    En golcüleri Ndiaye yok

    En golcüleri Ndiaye yok
    İlk yarıyı 26 puanla 6. sırada bitiren Osmanlıspor, ligde son 7 maçı da (4 galibiyet, 3 beraberlik) kaybetmedi. 5 golle takımın en golcüsü olan Ndiaye, Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda. Cezalı Musa Çağıran ve uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kaçar da Beşiktaş'a karşı yok. Adale ağrısı bulunan Pinto'nun ise durumu şüpheli.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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