Moraes sürprizi
D. Kiev’in Brezilyalı forveti Junior Moraes, “Türkiye’de Beşiktaş’a gideceğim yönündeki haberleri görünce çok mutlu oldum, teklif gelirse neden olmasın” dedi.
MARCELO SÖYLEDİ
Ukrayna Ligi'nde filelere 10 gol bırakarak gol krallığının zirvesinde yer alan 29 yaşındaki forvet Moraes, "Beşiktaş'ta bir arkadaşım var, Marcelo en yakın dostlarımdandır. Santos'ta birlikte oynamıştık. Onu çok severim. Bana bir sürpriz yaptı ve Türkiye'deki gazetelerde hakkımda çıkan transfer haberlerinin resimlerini gönderdi. Görünce inanılmaz mutlu oldum çünkü adı geçen takım Beşiktaş'tı... Beşiktaş iyi bir sezon geçiriyor, yeni statları, kaliteli futbolcuları var. Harika taraftar topluluğu olan bir camia" ifadelerini kullandı.
SON KARAR GÜNEŞ'İN
Junior Moraes, transferin gerçekleşme ihtimaliyle ilgili olarak da "Hem sezon sonu, hem de ara transfer döneminde birçok haber ortaya atılır. Şu anda Dinamo Kiev'de mutluyum, hatta 1.5 yıllık da sözleşmem var. Ancak benim için kulübe resmi bir teklif gelirse olabilir. Neden olmasın, futbolun içinde her şey var" açıklamasını yaptı. Brezilyalı oyuncunun bu açıklamasının ardından Beşiktaş yönetiminin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüştükten sonra tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili son kararı vermeyi bekleniyor.
BÜTÜN AİLESİ SPORCU
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Junior Moraes, sporcu bir aileden geliyor. Babası Flamengo ve Santos'ta futbol oynadı. Annesi Brezilya'nın tenis şampiyonlarından. Erkek kardeşi Bruno, Santos ve Porto'da forma giydi. Kız kardeşi sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktı. 4 yaşında futbola Robinho ile aynı takımda başladı.
?2 MAÇ KAÇIRDI
Moraes, bugüne kadar sakatlık nedeniyle sadece 2 maç kaçırdı. 2013 yılında Metalurh Donetsk formasını giyen Brezilyalı forvet iki resmi maçta forma giyemedi. Moraes, o günden bu yana herhangi bir sakatlık yaşamadı.
13 GOL 2 ASİST
Dinamo Kiev'e 2015 yılında Metalurh Donetsk'ten bedelsiz olarak gelen 29 yaşındaki Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior, bu sezon toplam 29 maça çıkarken 13 gol atıp, 2 de asist yaptı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:11
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
Moraes sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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