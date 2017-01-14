 Guillermo Celis operasyonu – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    operasyonu

    Guillermo Celis operasyonu

    İspanyol basını, 'ın 'da forma giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı ile ilgilendiğini iddia etti.

    , sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Celis için 'nın kapısını çalacak. Celis, orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. 6 kez Kolombiya milli takım formasını giyen Celis, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Benfica'nın 1-1 berabere kaldığı maçta, Talisca'nın frikik golünden hemen önce oyuna girmişti. Celis ile Celtic, Club Brugge, Dinamo Kiev ve Rio Ave de ilgileniyor.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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