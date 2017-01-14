 Büyükşehir’den çatıya onay çıktı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Büyükşehir’den çatıya onay çıktı

    Büyükşehir’den çatıya onay çıktı
    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş 'nın deniz seviyesine göre yüksekliğini 2 metre arttırarak 28 metre, çatı yüksekliğini de 4 metre arttırarak 38 metre olarak düzenleyen Koruma Kurulu kararını onayladı. Meclis'te Vodafone Arena'nın çatısına ilişkin imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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