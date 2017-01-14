 Biletler satışta – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    , Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında 19 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de 'da Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 14.00 itibarıyla satışa çıkacak. Kupadaki zorlu mücadelenin biletleri 30 ila 70 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 Tribün biletleri ise 100- 120 TL'den satılıyor.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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