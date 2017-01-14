''Ailemi özledim dönüyorum''
“Bir maceradan sonra, yarım bıraktığım işi tamamlamak için aileme geri dönüyorum. Maaşımın büyük bölümünü Çin kulübü ödeyecek”
3.5 SENELİK ANLAŞMA
Bu arada siyahbeyazlılar devre arasında 7 milyon euro'ya Çin'e gönderdiği Ersan Gülüm'ü bedavaya renklerine katmayı başardı. Çin'de yılda 3 milyon euro kazanan Ersan, Beşiktaş'a dönerek 6 milyon euro garanti parayı elinin tersiyle itmiş oldu. Beşiktaş'la yılda 1.5 milyon euro'ya imza atan Ersan'la, 3.5 senelik sözleşme yapılması bekleniyor.
ERSAN GELDİ MİTROVİC GİDİYOR
Ersan Gülüm'ün transferinin netlik kazanmasından sonra Beşiktaş'ta yeni transfer Matej Mitrovic'e de yol göründü. Geldiği günden bu yana idmanlarda takıma adapte olmakta zorlanmasıyla dikkat çeken Mitrovic'in 6 aylığına Anderlecht'e kiralanması gündeme geldi. Geçen sezon devre arasında alınan Aras Özbiliz de, bir maç bir forma giymeden Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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