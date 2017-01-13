 Yolun açık olsun! – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Yolun açık olsun!

    Yolun açık olsun!

    Beşiktaşlı yıldızlar, Trabzonspor’a transfer olan için duygusal mesajlar paylaştı

    Beşiktaş külübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Olcay Şahan'a teşekkür etti. Açıklamada, "Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı. 5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan 'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz" denildi.

    NECİP UYSAL: Buraya seninle ilgili çok şey yazabilirdim ama bu fotoğraf bütün hissettiklerimi anlatıyor. Yolun açık olsun güzel insan hakkını helal et, benim de hakkım varsa sonuna kadar helal olsun.
    Allah yolunu açık etsin.
    CENK TOSUN: Önce adamlığınla, sonra da futbolculuğunla herkese örnek oldun. Hep beraber iyi gün de gördük, kötü gün de. Enerjin ve karakterinle her zaman takımın moral kaynağı ve ruhu oldun.
    Bugün yollarımız ayrılıyor olabilir ama hatıralarımız hep akıllarda kalacak.
    Yolun açık olsun '10 numara adam' Başarılar Olcay abim (10).
    VELİ KAVLAK: Kardeşim seninle güldük seninle ağladık acı günlerimizde oldu, güzel anılarımızda.
    Yeri geldiğinde vefalı adamlığını gösterdin Feda dedin, yeri geldi son saniyede coşturdun bizleri. Şimdi ayrılık vakti ama hep güzel anılarla anılacaksın. Yolun açık olsun kardeşim benim.
    ATINÇ NUKAN: Allah yardımcın olsun abim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun.
    Yüzün hep gülsün, geleceğin kalbin kadar güzel olsun.
    CANER ERKİN:
    Yolun açık olsun Olcim, yeni takımında her şey dilediğin gibi olsun.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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