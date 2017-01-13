 Portekiz’den Jesus iddiası – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Portekiz’den Jesus iddiası

    Portekiz’den Jesus iddiası

    Portekiz medyası, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük için ile görüştüğünü iddia etti.

    Portekiz'de gündeme gelen flaş habere göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hâlâ konuşmaların devam ettiği kaydedildi. Haberde; Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile 1.5 sezon önce 2+1 yıllık kontrat imzaladığı hatırlatılırken, Jesus ile anlaşılması durumunda bu sezon sonunda kontrattan çıkılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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