Portekiz’den Jesus iddiası
Portekiz medyası, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüştüğünü iddia etti.
Portekiz'de gündeme gelen flaş habere göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hâlâ konuşmaların devam ettiği kaydedildi. Haberde; Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile 1.5 sezon önce 2+1 yıllık kontrat imzaladığı hatırlatılırken, Jesus ile anlaşılması durumunda bu sezon sonunda kontrattan çıkılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Portekiz’den Jesus iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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