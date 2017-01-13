Portekiz’den Jesus iddiası

Portekiz medyası, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüştüğünü iddia etti.

Portekiz'de gündeme gelen flaş habere göre; Beşiktaşlı yetkililerin, Jesus ile ilk olarak 11 Aralık'ta oynanan Benfica derbisinden 1 hafta sonra görüştüğü ve 1 ay önce yapılan bu görüşmenin ardından hâlâ konuşmaların devam ettiği kaydedildi. Haberde; Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile 1.5 sezon önce 2+1 yıllık kontrat imzaladığı hatırlatılırken, Jesus ile anlaşılması durumunda bu sezon sonunda kontrattan çıkılacağı ve opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.