 Osmanlı maçı Ali Palabıyık’ın – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Osmanlı maçı ’ın

    Osmanlı maçı Ali Palabıyık’ın
    Beşiktaş'ın pazartesi akşamı saat 19.00'da oynanacağı Osmanlıspor maçını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek. Ali Palabıyık bugüne kadar Kara Kartal'ın 7 karşılaşmasını yönetti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların sadece iki tanesini kazanırken, diğer maçlarda üç beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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