 Mitrovic henüz takıma ısınmadı – Fotomaç – 13 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    henüz takıma ısınmadı

    Mitrovic henüz takıma ısınmadı

    Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer konusunda ne yapacağına karar veremiyor

    Genelde geriden oyun kurmak isterken pas hataları yapan, arkadaşları ile koordinasyon konusunda sorunlar yaşayan 'in bu haliyle 11'de forma giyme ihtimali görünmüyor. Yavaş olmasıyla da dikkat çeken Mitrovic'i 11'de düşünmeyen Güneş, Ersan gelse bile defansın göbeğini Marcelo- Tosic ikilisinden kuracak.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mitrovic henüz takıma ısınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.