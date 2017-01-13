Mitrovic henüz takıma ısınmadı
Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Mitrovic konusunda ne yapacağına karar veremiyor
Genelde geriden oyun kurmak isterken pas hataları yapan, arkadaşları ile koordinasyon konusunda sorunlar yaşayan Mitrovic'in bu haliyle 11'de forma giyme ihtimali görünmüyor. Yavaş olmasıyla da dikkat çeken Mitrovic'i 11'de düşünmeyen Güneş, Ersan gelse bile defansın göbeğini Marcelo- Tosic ikilisinden kuracak.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Mitrovic henüz takıma ısınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.