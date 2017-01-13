 Hoşgeldin Gülüm! – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Hoşgeldin Gülüm!

    Hoşgeldin Gülüm!

    7 milyon euro bedelle Hebei China Fortune’a giden 29 yaşındaki stoper 2 seneliğine kiralık olarak Kartal’a geri geldi. Ersan için kiralama bedeli ödenmeyecek

    Ara transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, son olarak eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü yeniden renklerine bağladı. Siyah-beyazlı formayla 5.5 sezon içerisinde 126 resmi maça çıkan, 3 de gole imza atan Ersan; geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi'nden Hebei China Fortune'a 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Hebei China Fortune'un Ersan'ı önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği öğrenilirken, transfer için Beşiktaş'la anlaşıldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiraladığı, ancak Çin ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu Çin Ligi'nde 21 tanesi 90 dakika olmak üzere 25 resmi maçta görev yaptı, rakip filelere de 2 gol gönderdi.


    TOSİC OSMANLI MAÇINDA STOPERDE
    Beşiktaş'ta Ersan Gülüm'ün kadroya dahil edilmesine rağmen. bir süre kadroda değişiklik olmayacak. Pazartesi günü ikinci yarının ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta yeni transfer Mitrovic'in ve haftaya takıma katılacak Ersan'ın hemen kadroya girmesi beklenmediği gibi Marcelo'nun yanında stoperde 1-2 hafta daha Tosic'in oynaması bekleniyor.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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