Forvet bilmecesi

Beşiktaş'ta forvet takviyesi konusunda teknik direktör Şenol Güneş ile Beşiktaş yönetimi ortak bir noktada buluşamıyor...

Ligin ilk yarısı devam ederken Şenol Güneş bir açıklama yapmış ve "Acil olarak forvete ihtiyacımız yok" demiş, yönetim ise buna rağmen Samuel Eto'o için tüm şartları zorlamaya başlamıştı. Ardından Güneş, "Cenk ya da Aboubakar sakatlanırsa forvete koyacak adamım yok" diyerek forvet alınmasını isterken; bu kez de yönetim, "Forvetimiz var, Talisca da geri geldi" diyerek tecrübeli hocanın bu talebine 'kırmızı ışık'yaktı. Transferleri bu yıl bağımsız yapan yönetimin forvet transferine sıcak bakmadığı bildirildi.