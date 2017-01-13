Forvet bilmecesi
Beşiktaş'ta forvet takviyesi konusunda teknik direktör Şenol Güneş ile Beşiktaş yönetimi ortak bir noktada buluşamıyor...
Ligin ilk yarısı devam ederken Şenol Güneş bir açıklama yapmış ve "Acil olarak forvete ihtiyacımız yok" demiş, yönetim ise buna rağmen Samuel Eto'o için tüm şartları zorlamaya başlamıştı. Ardından Güneş, "Cenk ya da Aboubakar sakatlanırsa forvete koyacak adamım yok" diyerek forvet alınmasını isterken; bu kez de yönetim, "Forvetimiz var, Talisca da geri geldi" diyerek tecrübeli hocanın bu talebine 'kırmızı ışık'yaktı. Transferleri bu yıl bağımsız yapan yönetimin forvet transferine sıcak bakmadığı bildirildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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