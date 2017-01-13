Divan seçimi 29 Ocak’ta
Beşiktaş'ta 18.Asliye Hukuk Mahkemesi tatafından iptal edilen Divan Kurulu seçimlerinin 29 Ocak'ta yeniden yapılması Beşiktaş yönetimi tarafından karara bağlandı ve Divan Kuruluna iletildi. Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası sonrası 5 yıl boyunca Beşiktaş ile ilgili herhangi bir görevi yapması yasaklanan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz kınama cezası için mahkemeden lehine bir karar çıkartırsa tekrar aday olabilecek, aksi takdirde seçime giremeyecek.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Divan seçimi 29 Ocak’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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