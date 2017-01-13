 Divan seçimi 29 Ocak’ta – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Divan seçimi 29 Ocak’ta

    Divan seçimi 29 Ocak’ta
    Beşiktaş'ta 18.Asliye Hukuk Mahkemesi tatafından iptal edilen Divan Kurulu seçimlerinin 29 Ocak'ta yeniden yapılması Beşiktaş yönetimi tarafından karara bağlandı ve Divan Kuruluna iletildi. Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası sonrası 5 yıl boyunca Beşiktaş ile ilgili herhangi bir görevi yapması yasaklanan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz kınama cezası için mahkemeden lehine bir karar çıkartırsa tekrar aday olabilecek, aksi takdirde seçime giremeyecek.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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