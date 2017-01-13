 Caner Erkin start verdi! – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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HEPSİ
    13 Ocak 2017, Cuma
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    start verdi!

    Caner Erkin start verdi!
    Uzun süredir sakatlık nedeniyle formasından ayrı kalan Caner Erkin, Nevzat Demir Tesisleri önünde poz vererek, "Haydi hayırlısı" yorumu yaptı. Yıldız oyuncu resmi hesabından bir fotoğrafla bu anı paylaşırken; taraftarlar da milli yıldıza "Hadi Başkan, çok çalış da daha iyi gel (hasankanceltikk), Besmele çek öyle başla fişekkkk (ergncnrcbbr)" diyerek destek verdiler.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:32
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