Caner Erkin start verdi!
Uzun süredir sakatlık nedeniyle formasından ayrı kalan Caner Erkin, Nevzat Demir Tesisleri önünde poz vererek, "Haydi hayırlısı" yorumu yaptı. Yıldız oyuncu resmi hesabından bir fotoğrafla bu anı paylaşırken; taraftarlar da milli yıldıza "Hadi Başkan, çok çalış da daha iyi gel (hasankanceltikk), Besmele çek öyle başla fişekkkk (ergncnrcbbr)" diyerek destek verdiler.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Caner Erkin start verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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