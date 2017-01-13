 Beşiktaş Ekici yarışında önde – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Beşiktaş Ekici yarışında önde

    Beşiktaş Ekici yarışında önde
    Beşiktaş'ın yaptığı, "'yi şimdi alalım sezon sonuna kadar sizde oynasın" teklifini makul bulan Trabzonspor, yıldız futbolcuya "Bu teklif bizim çıkarlarımız için çok uygun. Sen kulübe uzun dönem hizmet ettin ve bize katkı sağlamak istiyorsun, bu yüzden Beşiktaş'la da görüşmelisin" dedi. Mehmet Ekici de babasıyla birlikte Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Olumlu havada gerçekleşen görüşme sonrası Beşiktaş'ın F.Bahçe'nin bir adım önüne geçtiği belirtildi.

    KULÜBÜM NE DERSE O
    Transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, arkadaşımız Yunus Emre Sel'e son durumu açıkladı. Yıldız futbolcu, "Kulübümün vereceği kararı bekliyorum. Kulübüm ve benim hakkımda hayırlısı olsun" diye konuştu.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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