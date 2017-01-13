Ali Adnan iddiası
Savunmanın soluna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan'ı transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan spor sitesi TUTTOmercatoWEB'in haberine göre siyah-beyazlılar, futbol hayatını Udinese'de sürdüren 23 yaşındaki sol beki kiralamak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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