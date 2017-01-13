 Ali Adnan iddiası – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    iddiası

    Ali Adnan iddiası
    Savunmanın soluna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu 'ı transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan spor sitesi TUTTOmercatoWEB'in haberine göre siyah-beyazlılar, futbol hayatını Udinese'de sürdüren 23 yaşındaki sol beki kiralamak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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