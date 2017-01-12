Beşiktaş'a 150 milyon euro
Vodafone Arena'yı ziyarete gelen grubun Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Vivek Badrinath, Vodafone-Beşiktaş iş ortaklığının 150 milyon doları geçen toplam değeri ile Türkiye spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması olduğunu söyledi.
Badrinath, burada yaptığı konuşmada, Vodafone Arena'nın, Vodafone Grubunun Türkiye'ye inancının somut bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Vodafone olarak Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, Vodafone Türkiye'nin başarılı performansını daha da artırmak için çalışacağız. Vodafone olarak Türkiye'deki ilk 10 yılımızda yaklaşık 20 milyar lira yatırım yaptık. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye'deki atılımlarımızdan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Stadın yakınlarında meydana gelen terör saldırıları sebebiyle başsağlığı dileklerini paylaşan Badrinath, ardından Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktı.
Vodafone Arena'ya sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti de dile getiren Badrinath, şunları kaydetti:
"İstanbul'un kalbinde böyle büyük bir yatırıma imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone-Beşiktaş iş ortaklığı 150 milyon doları geçen toplam değeri ile Türkiye spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması. Diğer yandan Vodafone Arena'yı Türk sporuna dijitalleşmenin kapılarını açan önemli bir atılım olarak görüyoruz."
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Beşiktaş'a 150 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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