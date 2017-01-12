Talisca’nın ayak sesleri
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan 22 yaşındaki Anderson Talisca, gösterdiği performansla dikkati çekti.
G.Birliği maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan ve iki aya yakın süre forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, sahalara dönmesinin ardından takımının oynadığı iki maçtaki performansıyla göz doldurdu.
10 MAÇTA 6 GOL
Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yaptığı karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran Talisca, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol kaydetti. Anderson Talisca, bu sezon görev aldığı 10 resmi maçta siyah-beyazlılara 6 gol kazandırdı.
10 MAÇTA 6 GOL
Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yaptığı karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran Talisca, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol kaydetti. Anderson Talisca, bu sezon görev aldığı 10 resmi maçta siyah-beyazlılara 6 gol kazandırdı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Talisca’nın ayak sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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