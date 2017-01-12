 Talisca’nın ayak sesleri – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    ’nın ayak sesleri

    Talisca’nın ayak sesleri

    Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan 22 yaşındaki Anderson , gösterdiği performansla dikkati çekti.

    G.Birliği maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan ve iki aya yakın süre forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, sahalara dönmesinin ardından takımının oynadığı iki maçtaki performansıyla göz doldurdu.

    10 MAÇTA 6 GOL
    Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yaptığı karşılaşmada fileleri bir kez havalandıran , Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol kaydetti. Anderson Talisca, bu sezon görev aldığı 10 resmi maçta siyah-beyazlılara 6 gol kazandırdı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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