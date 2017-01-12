Ersan’a ‘Maya’ engeli
Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağlamak için girişimlere başladığı Ersan Adem Gülüm için Çin ekibi Hebei China Fortune siyah-beyazlılara şartlı onay verdi. Hebei kulübünün, Ersan'la aynı şartlara sahip olan 28 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida'yı istediği, İngiliz ekibi Southampton'la anlaşma sağlanması durumunda Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a gelmesine 'evet' diyecekleri bildirildi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Ersan’a ‘Maya’ engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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