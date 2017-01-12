 Ersan’a ‘Maya’ engeli – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Ersan’a ‘Maya’ engeli

    Ersan’a ‘Maya’ engeli
    Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağlamak için girişimlere başladığı için Çin ekibi Hebei China Fortune siyah-beyazlılara şartlı onay verdi. Hebei kulübünün, Ersan'la aynı şartlara sahip olan 28 yaşındaki Japon stoper 'yı istediği, İngiliz ekibi Southampton'la anlaşma sağlanması durumunda Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a gelmesine 'evet' diyecekleri bildirildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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