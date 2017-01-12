12 saatte pazarlık
Beşiktaş yönetimi West Ham'da forma giyen 25 yaşındaki forvet Simone Zaza'nın menajerliğini yapan babası Antonio Zaza'yı İstanbul'da konuk etti. Ahmet Çebi, Baba Zaza'ya oğlu için 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro verebileceklerini söyledi. Baba Zaza ise Valencia dahil 4 takımdan teklifler olduğunu söyleyerek, yarım gün kaldığı İstanbul'dan ayrıldı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
12 saatte pazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.