Ya Kartal ya Avrupa
Rhodolfo, Veli Kavlak, Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu, “İnadına Beşiktaş” diyor. Kulüpten ayrılmamak için direnen bu futbolcular, “Türkiye’de siyahbeyazdan başka forma giymeyiz” ifadesini kullanıyor.
LUiZ RHODOLFO: Türkiye'ye Beşiktaş için geldim. Başka bir takımda oynamam imkansız. Ayrılmam durumunda da yurt dışından gelen teklifleri değerlendiririm.
VELi KAVLAK: Ayrılmam isteniyorsa Rapid Wien beni istiyor. Oraya dönmem için şartlar oluşturulursa giderim. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamayacağımı herkes bilmeli.
AYRILMAK İSTEMİYORUM AMA
KERİM FREİ: Daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş'tan ayrılırsam sadece yurt dışına giderim. Anadolu'da bir takımda kiralık oynamam.
ARAS ÖZBiLiZ: Bir maçta bile şans bulmadan ayrılmamın istenmesi bence haksızlık. Ayrılmayı hiç düşünmüyorum.
ÖMER ŞiŞMANOĞLU: Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş'ın benim için yeri çok ayrı. Ancak forma giymek istediğim takımı da ben seçmek istiyorum.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
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Toplam 10
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SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
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Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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