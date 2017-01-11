 Ya Kartal ya Avrupa – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ya Kartal ya Avrupa

    Ya Kartal ya Avrupa

    Rhodolfo, Veli Kavlak, Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu, “İnadına ” diyor. Kulüpten ayrılmamak için direnen bu futbolcular, “Türkiye’de siyahbeyazdan başka forma giymeyiz” ifadesini kullanıyor.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, onları gözden çıkardı. Ancak o isimler, siyahbeyazlılardan kopmamak için direnmeye başladı. Luiz Rhodolfo, Veli Kavlak, Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu, siyah-beyazlılardan ayrılmak istemediklerini net bir şekilde söylerken, Beşiktaş Yönetimi ise ne yapacağını şaşırdı. "Türkiye'de başka bir kulüpte oynamayız" ifadesini kullanan futbolcuların öne çıkan sözleri ise şunlar:

    LUiZ RHODOLFO: Türkiye'ye Beşiktaş için geldim. Başka bir takımda oynamam imkansız. Ayrılmam durumunda da yurt dışından gelen teklifleri değerlendiririm.

    VELi KAVLAK: Ayrılmam isteniyorsa Rapid Wien beni istiyor. Oraya dönmem için şartlar oluşturulursa giderim. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamayacağımı herkes bilmeli.

    AYRILMAK İSTEMİYORUM AMA

    KERİM FREİ: Daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş'tan ayrılırsam sadece yurt dışına giderim. Anadolu'da bir takımda kiralık oynamam.

    ARAS ÖZBiLiZ: Bir maçta bile şans bulmadan ayrılmamın istenmesi bence haksızlık. Ayrılmayı hiç düşünmüyorum.

    ÖMER ŞiŞMANOĞLU: Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş'ın benim için yeri çok ayrı. Ancak forma giymek istediğim takımı da ben seçmek istiyorum.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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