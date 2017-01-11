Kara Kartal fırtınası

Passolig, sezonun ilk yarısına dair seyirci sayısı ve tribün geliri rakamlarını açıkladı. İlk yarıdaki tüm karşılaşmalarda en fazla bilet satışı yapan üç kulüp, Beşiktaş, F.Bahçe ve Konyaspor olarak sıralandı. Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda da 35 bin seyirci ortalamasıyla oynadı.