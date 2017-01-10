 Simone Zaza için geliyor! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    için geliyor!

    Simone Zaza için geliyor!

    İtalyan basını, 'nın ile temasta olduğunu belirtti.

    Çizme basınında çıkan haberlerde West Ham United'ta 9 maçta gol atamayan 25 yaşındaki forvetin babası Antonio Zaza'nın bugün İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlı idarecilerle masaya oturacağı yazıldı. Baba Antonia Zaza ardından Londra'ya dönecek ve transferi oğluyla birlikte değerlendirecek.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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