Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması

Beşiktaşlı futbolcunun Trabzonspor kampına katıldığı hatta tarafların anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. İşte Olcay'ın transfer sözleri

Trabzonspor iddiaları hakkında ilk kez konuşan 29 yaşındaki futbolcu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENİ BÜTÜN KULÜPLER İSTİYOR"

Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmadığını dile getiren yıldız oyuncu, "Beni sadece Trabzonspor değil Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor." dedi.

Olcay Şahan, menajerine de takımdan ayrılmak ya da Trabzonspor ile görüşmesi konusunda talimat vermediğinin altını çizdi.Takımdaki geleceğine de değinen Olcay, "Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." diyerek net konuştu.