 Zaza’ya davet gitti – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Zaza’ya davet gitti

    Zaza’ya davet gitti

    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de ...

    Kartal'ın eski hocası Slaven Bilic'in yardım sözü verdiği İtalyan forvetin babası İstanbul'a davet edildi. Beşiktaş 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor.

    PRATTO HAZIR KITA
    BEŞİKTAŞ'ın forvet adayları arasındaki isimlerden biri de Lucas Pratto. Atletico Mineiro'da oynayan 28 yaşındaki golcü için ilk temas kuruldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği deneyimli futbolcunun kulübüyle 2018 yılına kadar kontratı var. Bonservis bedeli 4 milyon euro civarında.

    KUYRUK VAR
    Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engel oyuncunun piyasasının yüksek olması. Palmeiras, West Ham, Sevilla Arjantinli yıldızı istiyor. Mineiro'nun Futbol Direktörü Eduardo Maluf "Pratto için teklifleri bekliyoruz. Bizi tatmin edecek bir teklif gelirse onu satarız" dedi. Pratto ise kariyerini Kartal'da sürdürmeye olumlu bakıyor.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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