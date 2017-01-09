Zaza’ya davet gitti
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Simone Zaza...
Kartal'ın eski hocası Slaven Bilic'in yardım sözü verdiği İtalyan forvetin babası İstanbul'a davet edildi. Beşiktaş 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor.
PRATTO HAZIR KITA
BEŞİKTAŞ'ın forvet adayları arasındaki isimlerden biri de Lucas Pratto. Atletico Mineiro'da oynayan 28 yaşındaki golcü için ilk temas kuruldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği deneyimli futbolcunun kulübüyle 2018 yılına kadar kontratı var. Bonservis bedeli 4 milyon euro civarında.
KUYRUK VAR
Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engel oyuncunun piyasasının yüksek olması. Palmeiras, West Ham, Sevilla Arjantinli yıldızı istiyor. Mineiro'nun Futbol Direktörü Eduardo Maluf "Pratto için teklifleri bekliyoruz. Bizi tatmin edecek bir teklif gelirse onu satarız" dedi. Pratto ise kariyerini Kartal'da sürdürmeye olumlu bakıyor.
PRATTO HAZIR KITA
BEŞİKTAŞ'ın forvet adayları arasındaki isimlerden biri de Lucas Pratto. Atletico Mineiro'da oynayan 28 yaşındaki golcü için ilk temas kuruldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği deneyimli futbolcunun kulübüyle 2018 yılına kadar kontratı var. Bonservis bedeli 4 milyon euro civarında.
KUYRUK VAR
Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engel oyuncunun piyasasının yüksek olması. Palmeiras, West Ham, Sevilla Arjantinli yıldızı istiyor. Mineiro'nun Futbol Direktörü Eduardo Maluf "Pratto için teklifleri bekliyoruz. Bizi tatmin edecek bir teklif gelirse onu satarız" dedi. Pratto ise kariyerini Kartal'da sürdürmeye olumlu bakıyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Zaza’ya davet gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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