 Büyük Eto’o öfkesi – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Büyük Eto’o öfkesi

    Büyük Eto’o öfkesi

    Beşiktaşlı idarecilerin Antalya’ya kızgınlığı sürüyor: Çocukça iş yaptılar. Bunları yaptıran üst akılları var

    Kartal, Samuel transferinde büyük şok yaşamıştı. Antalya'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün siyah-beyazlıların da katıldığı törende "Eto'o kalacak" açıklaması yapması Beşiktaş cephesini çok kızdırdı.

    İdareciler bu tavra çok sinirlenirken şu ifadeleri kullandılar: "Biz Eto'o için ölüp bitmiyoruz. Açılışa misafir olarak gittik. TV'lerin falan bizi çekmesi çocukçaydı. Adamlık değil. Bunların üst aklı var. Hocamıza ve bize yapılan yanlış. Biz bu işleri çocukken bıraktık" Beşiktaş efsanesi olan Antalya'nın hocası Rıza Çalımbay ise Eto'o olayını önceden bilmediğini söyledi.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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