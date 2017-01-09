Büyük Eto’o öfkesi
Beşiktaşlı idarecilerin Antalya’ya kızgınlığı sürüyor: Çocukça iş yaptılar. Bunları yaptıran üst akılları var
Kartal, Samuel Eto'o transferinde büyük şok yaşamıştı. Antalya'da başkan Ali Şafak Öztürk'ün siyah-beyazlıların da katıldığı törende "Eto'o kalacak" açıklaması yapması Beşiktaş cephesini çok kızdırdı.
İdareciler bu tavra çok sinirlenirken şu ifadeleri kullandılar: "Biz Eto'o için ölüp bitmiyoruz. Açılışa misafir olarak gittik. TV'lerin falan bizi çekmesi çocukçaydı. Adamlık değil. Bunların üst aklı var. Hocamıza ve bize yapılan yanlış. Biz bu işleri çocukken bıraktık" Beşiktaş efsanesi olan Antalya'nın hocası Rıza Çalımbay ise Eto'o olayını önceden bilmediğini söyledi.
İdareciler bu tavra çok sinirlenirken şu ifadeleri kullandılar: "Biz Eto'o için ölüp bitmiyoruz. Açılışa misafir olarak gittik. TV'lerin falan bizi çekmesi çocukçaydı. Adamlık değil. Bunların üst aklı var. Hocamıza ve bize yapılan yanlış. Biz bu işleri çocukken bıraktık" Beşiktaş efsanesi olan Antalya'nın hocası Rıza Çalımbay ise Eto'o olayını önceden bilmediğini söyledi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
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