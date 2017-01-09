Bobo coştu bir kere
Kartal'ın eski forveti Bobo, Sydney formasıyla döktürüyor. Brezilyalı oyuncu, takımının Central Coast Marines'i 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Bobo'nun ilk golünün asistini yine eski bir Beşiktaşlı olan Filip Holosko yaptı. Sydney ligde açık farkla lider durumda.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Bobo coştu bir kere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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