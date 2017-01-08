Beşiktaş'ta yeni aday Pylyp Budkivsky
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün dün yaptığı açıklamadan sonra Eto'o defterini kapatan Beşiktaş, yeni golcü adaylarına yöneldi.
Shaktar Donetsk'in oyuncusu olan ve Anhzi'de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky'inin menajerler tarafından önerilmesiyle Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyu gündemine almaya karar vedi. 1.96 boyunda ve 24 yaşında olan Pylyp Budkivsky pivot santrafor özellikleri teknik direktör Şenol Güneş'in istediği golcü tipine uyuyor. Shaktar ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Budkivsky için hem Anzhi hem de Shaktar ile görüşerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Geçen sezon Zorya'da kiralık oynayan Budkivsky 34 maçta 17 gol atarken bu sezon Anzhi'ye kiralandı ve 22 maçta 5 gol attı.
OLCAY ŞAHAN TRABZONSPOR YOLUNDA
Bu arada iç transferde Rhodolfo, Veli Kavlak, Kerim Frei, Aras Öbiliz ve Olcay Şahan gibi oyuncular için gelen teklifler değerlendiren Siyah-Beyazlılar şu ana kadar sadece Olcay Şahan'ı ikna edebildi.
Diğer oyuncular henüz takımdan ayrılmayı kabul etmezken Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşen Olcay, şartlarda anlaşma sağladı. Olcay'ın bir kaç gün içinde Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:16
- İşte Londra gerçeği
Toplam 5
Yorum
Erdaşl Avrupa ABD hepsi ırkçı ve adiler. Unutmayınki biz Türklerin Başarılı olmamızı kabullenemiyorlar. Ben inanmıyorum doping yaptıklarına. Aynı oyunu başka bayan atletimizede yaptılar ve onu temelli bitirdiler. Usein bolta neden doping testi hiç uygulamıyorlar, oysa ortalık kaynıyor doping yapıyor diye.
- Çok gizli operasyon!
Toplam 17
Yorum
KadıköyBoğası Ukraynalılar şu aralar iyi futbolcu çıkarıyorlar.Gelse çok iyi olur.
- Onun diğer adı: Disiplin
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Ben bu adamcağıza ''incitici'' yorum yazmam.
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