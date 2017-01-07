Talisca için start veriliyor

Kartal'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca harika startının ardından sakatlık geçirmişti. Ancak kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların gözlerinin pasını silen 22 yaşındaki oyuncu yönetimi de kendisine hayran bıraktırdı. Beşiktaşlı idareciler, Talisca'nın bonservisini almak için Benfica ile masaya oturacak. Portekiz kulübü opsiyon bedeli olarak 25 milyon euro yazdırmıştı.