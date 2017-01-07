Şenol Güneş'ten oyunculara uyarı
Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kısa mesafeli koşularla başlayan antrenmanın ardından taktik maçla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda deneyimli çalıştırıcı oyuncularını sık sık uyardı. Antrenman sonunda Quaresma, Olcay, Oğuzhan özel şut çalışması yaptı.
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Ömer Şişmanoğlu ve tedbir amaçlı dinlendirilen Necip Uysal antrenmanda yer almadı. Sakatlığı sebebiyle dün idmana çıkmayan Tosic ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:47
- ‘Eto’o beni de motive eder’
Toplam 4
Yorum
hattrick Daha da motive olurum ne demek Cenk ? Daha da motive olma durumun vardı da neden esirgedin bu takımdan . Açıklamaya bakar mısınız kendi kendini ihbar eden ve yeterince motive olmadığını ilan eden açıklama . Nerede tam motive olacaksan biz zahmet çek git git oraya hak etmediğin bu takıma bir faydan dokunsun .
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 11
Yorum
Acemiler İkinci yarı başlayıp başarısız olunca söyleseydiniz bari Adamda istek hirsmi kalır oyuncular zaten adam yerine koymuyor şimdi nasıl olsa gidecek diye takmaz bile Sanki şampiyonluk gitmiş gibi beyanat veriyor
- Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı
Toplam 1
Yorum
Aslan gitsin artik CIN'DE calissin
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