 Samuel Eto’o’da büyük heyecan – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Samuel Eto’o’da büyük heyecan

    Samuel Eto’o’da büyük heyecan
    Beşiktaşlılar, Demba Ba ve Mario Gomez'in ardından Vincent Aboubakar'a tam olarak ısınamadı. İki dünya yıldızının ardından gelen Kamerunlu forvetin performansı yetersiz kaldı. Kartal'ın peşinde olduğu isim Antalyasporlu . İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken taraftarlar da heyecanlı şekilde transferin mutlu sonla noktalanmasını bekliyor.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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