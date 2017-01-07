''Finali istiyoruz''
“UEFA Avrupa Ligi hoş bir kupa ama zor bir kupa. Manchester Untied, Villarreal gibi büyük takımlar var. Bizde 2 numaralı bu kupada finale kadar ilerlemek istiyoruz”
'TOLGA ZENGİN ÇOK İYİ BİRİ'
Fabri, takım kaptanı olan yedeği Tolga Zengin'in de her aşamada kendisine yardım ettiğini söyledi. 29 yaşındaki eldiven "Tolga ile çok iyi anlaşıyoruz. İlk günden bu yana bana çok sıcak davrandı. Ona bir kere daha teşekkür etmem gerekiyor. Çok iyi insan ve çok yetenekli bir kaleci. Ondan her idmanda sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum" ifadelerini kullandı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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