 ''Finali istiyoruz'' – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Finali istiyoruz''

    ''Finali istiyoruz''

    “UEFA Avrupa Ligi hoş bir kupa ama zor bir kupa. Manchester Untied, Villarreal gibi büyük takımlar var. Bizde 2 numaralı bu kupada finale kadar ilerlemek istiyoruz”

    Sezon başında 'a transfer olan ve Tolga Zengin'den kaleyi devralan açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven "Avrupa Ligi hoş bir kupa. Orada büyük takımlar var. Manchester United orada, Villarreal orada... İnter vardı kupa dışında kaldı. Bu da kupanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Biz de bu kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi. Fabri, Beşiktaş'a alışma sürecinin kısa sürdüğünü belirtti ve "Forma girmek için oynamanız gerekiyor. Taraftar da kısa sürede bana sahip çıktı. Şapka çıkarılacak bir taraftarımız var. Maçtan önce ve maç sırasında susmadan bizi destekliyorlar" diye konuştu.

    'TOLGA ZENGİN ÇOK İYİ BİRİ'
    Fabri, takım kaptanı olan yedeği Tolga Zengin'in de her aşamada kendisine yardım ettiğini söyledi. 29 yaşındaki eldiven "Tolga ile çok iyi anlaşıyoruz. İlk günden bu yana bana çok sıcak davrandı. Ona bir kere daha teşekkür etmem gerekiyor. Çok iyi insan ve çok yetenekli bir kaleci. Ondan her idmanda sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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